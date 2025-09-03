Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF

Outro ponto levantado por Tagliaferro foi a suposta fraude na data de um relatório que embasou uma operação policial contra empresários em 2022. Segundo ele, o documento teria sido produzido apenas após os mandados, mas registrado no processo como se fosse anterior. O gabinete de Moraes rebateu afirmando que todos os relatórios foram oficiais, regulares e encaminhados à PGR.

Articulação pela anistia

Tarcísio de Freitas foi a Brasília articular a aprovação de um projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro. A movimentação, segundo aliados, faz parte da estratégia do Republicanos, partido do governador de São Paulo, para consolidá-lo como sucessor natural de Bolsonaro em 2026.

Tarcísio já admitiu que, caso eleito presidente, concederia indulto a Bolsonaro em seu primeiro ato. Agora, busca no Congresso apoio para aprovar a anistia, em coordenação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes do centrão. A presença do governador em Brasília coincidiu com o início do julgamento no STF, reforçando o contraste político entre a pressão institucional e a articulação legislativa.

Em um movimento de peso, as cúpulas do União Brasil e do PP anunciaram a saída oficial da federação União Progressista do governo federal. Os partidos determinaram que todos os seus parlamentares licenciados e ministros com mandato renunciem a cargos na Esplanada até 30 de setembro, segundo informação do jornal Folha de S.Paulo. A ordem atinge André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), mas preserva indicados políticos, como Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), ligado a Davi Alcolumbre.

Além da saída, as siglas declararam apoio explícito à anistia a Bolsonaro. A decisão foi lida em ato público por Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), e representa a consolidação de uma aliança do centrão com Tarcísio de Freitas.