Ayres Britto: Constituição não prevê autoanistia; STF reafirma democracia

Se anistiamos um crime cometido por um agente do Estado, titulado em um dos Poderes e que agiu em nome do Estado, na verdade, nós estaríamos anistiando o próprio Estado. Isso seria a figura da autoanistia não prevista na Constituição brasileira. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

Ayres Britto ressalta que o Estado Democrático de Direito exige que o próprio Estado cumpra as leis que cria. Para ele, a autoanistia fere a essência da democracia e abre caminho para a insegurança jurídica.

Se o Estado, por intermédio de um agente seu, falando em nome dele, desrespeita uma lei do Estado, descaracteriza, vulnera a própria noção de Estado de Direito que a Constituição consagrou. O que é Estado de Direito? É uma situação que pressupõe o Estado a cumprir o seu próprio direito. Só é Estado de Direito se entendermos assim. Se o Estado passa a desrespeitar o direito por ele mesmo criado, a insegurança jurídica é total. E, no caso da democracia, ela é totalmente espatifada. Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF

'Julgamento do STF reafirma democracia como princípio supremo', diz Ayres Britto

A centralidade da democracia na Constituição de 1988 é o eixo do julgamento histórico do STF sobre a tentativa de golpe de Estado, segundo Ayres Britto. Para ele, a democracia é o princípio supremo que orienta todo o sistema constitucional brasileiro.