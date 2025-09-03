Defesa nega golpe, critica delação e diz que Bolsonaro 'foi dragado' ao 8/1

A defesa de Bolsonaro não negou que as provas da PF foram incluídas no processo, mas criticou o volume delas. "A pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de conversas de WhatsApp, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares", criticou Vilardi. Ao mesmo tempo, o advogado reclamou também da quantidade de material disponibilizado pela investigação.

Ao longo de sua manifestação, o advogado criticou a minuta golpista encontrada pela investigação. "Chega a ser pueril imaginar que Bolsonaro foi aos EUA, voltou e deixou uma minuta na mesa", afirmou a defesa do ex-presidente. Vilardi também questionou a cronologia apresenta pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e disse que não é possível falar que a execução do crime de tentativa de golpe teria começado em uma live sobre urnas eletrônicas.

Após as manifestações das defesas, os ministros apresentam seus votos. Como a Primeira Turma tem cinco integrantes, bastam três votos para dar maioria. Alexandre de Moraes, relator do caso, é o primeiro a votar.

Bolsonaro não assistiu o julgamento, até o momento, presencialmente. Para a imprensa, Vilardi disse que o ex-presidente "não está bem" —ele tem enfrentado crises de soluços e vômitos devido a um quadro de esofagite e gastrite.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria pedir com antecedência autorização a Moraes para se deslocar ao Supremo. O trajeto deve ser acompanhado de policiamento e monitorado em tempo integral. Além disso, Bolsonaro precisaria voltar para casa antes das 19h. Na semana que vem, há sessões previstas até este horário.