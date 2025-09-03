Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

Lima citou reportagem da Veja e manifestação de Luiz Fux sobre a delação do ex-ajudante de ordens. Durante a análise da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro disse que não se tratava de "momento próprio", mas que enxergava "com muita reserva nove delações de um mesmo colaborador". "Portanto, a defesa, evidentemente, entende que há necessidade de abordar [os vícios dessa colaboração]", disse Oliveira Lima.

A defesa do ex-ministro criticou também a demora pela disponibilização das provas e a quantidade delas. Segundo Lima, os materiais foram liberados dois dias antes da primeira audiência que ouviu testemunhas da defesa na ação da trama golpista. "É uma quantidade industrial", reclamou.

Ao iniciar sua sustentação, Lima prestou "solidariedade" aos ministros do STF pelos ataques sofridos. O advogado disse que apresentaria argumentos que divergiriam do ministro Alexandre de Moraes. "O fato de divergir de decisões de Vossa Excelência não quer dizer, em momento algum, que acolho os ataques que foram feitos", afirmou. O criminalista disse que foi advogado na ação do mensalão e, na ocasião, a Corte não enfrentou a mesma quantidade de ataques.

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

A defesa do ex-ministro já havia feito críticas a a delação do ex-ajudante de ordens. Nas alegações finais ao STF, o advogado citou como problemas da delação de que Cid não teria explicado direito como teria se dado a entrega de dinheiro de Braga Netto a ele para financiar o plano golpista.

Hoje, a defesa chamou de "desfaçatez" as mudanças de versão sobre a entrega de dinheiro ao general da reserva. O advogado disse que Cid só contou essa informação aos investigadores 15 meses depois de fechar seu acordo de delação. "Estamos falando de dinheiro para financiar um golpe de Estado." "Meu cliente está preso com base na delação dele", completou Lima, que chamou o ex-ajudante de ordens de "irresponsável".