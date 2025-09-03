2º dia de julgamento no STF tem defesa de Bolsonaro e ex-presidente em casa

Defesa nega que Bolsonaro tenha participado de tentativa de golpe. Nas alegações finais, os advogados afirmaram que houve cerceamento de defesa e que faltam provas para condenação. Além disso, questionaram a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro.

Cid pediu aposentadoria militar em meados de agosto. A informação foi revelada ontem pela defesa dele no julgamento e confirmada pelo UOL. Caso o pedido seja aceito, Cid vai para casa como tenente-coronel.

Unificação de acusações é esperança da defesa de Bolsonaro. Segundo advogados, em caso de condenação, a pena do ex-presidente pode diminuir se ministros do STF unificarem as acusações por tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado democrático de Direito, considerando a ocorrência de só um dos tipos penais.

Bolsonaro não foi ao primeiro dia de julgamento. Ao chegar, Vilardi também atribuiu a ausência a questões de saúde. No fim da manhã, Bolsonaro apareceu em frente à sua casa, em Brasília, onde acompanhou a sessão.

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi determinada por Alexandre de Moraes, ministro do STF e relator do caso da trama golpista, após Bolsonaro descumprir restrições às quais estava submetido ao aparecer em postagens e participar por vídeo de atos em seu apoio no dia anterior.

Para bolsonaristas, condenação é inevitável. Pensam assim o vereador paulistano Lucas Pavanato (PL) e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado estadual Tenente Coimbra (PL) apostam na atenção do governo dos EUA ao caso como fonte de esperança.