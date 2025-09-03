Defesas de Braga Netto e Bolsonaro atacam delação de Cid: 'Desfaçatez'

Moraes também já negou problemas na delação. Ele, que é relator do processo e homologou a delação, defendeu a utilidade dos depoimentos na ação penal.

Ministros vão decidir sobre delação de Cid ao final do processo. Ao julgar o colaborador, os ministros da Primeira Turma vão avaliar se ele cumpriu os termos do acordos e a efetividade de sua colaboração para o avanço das investigações. O UOL apurou junto a advogados dos réus que dificilmente os ministros vão aceitar levar a discussão sobre eventuais falhas da colaboração ao plenário do STF.

Ele [Cid] mudou a versão várias vezes. E isso não sou eu que estou dizendo, é, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições.

O colaborador era importante antes de ser desmoralizado. Agora que ele está desmoralizado, porque foi pego na mentira pela enésima vez, não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões, ele rompeu a delação formalmente, porque ele na verdade rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque.

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, sobre problemas na delação

[A delação é] uma narrativa bem colocada, bem escrita, mas absolutamente desprovida de provas. [...] Como é que pode essa delação ficar em pé? Ela é um pó, é nada, é uma farsa. Não pode servir de base para isso. Eu falo em nome de Braga Netto, não tem nenhuma prova contra ele.