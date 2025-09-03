Defesas de generais tentam se descolar de Bolsonaro na trama golpista

A defesa do ex-ministro também falou sobre a vacinação de Bolsonaro. "Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general", afirmou Milanez, que tentou minimizar as anotações encontradas durante as investigações. "De caderneta golpista não tem nada, é simplesmente um material de apoio do general", argumentou.

O Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador... Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque, uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento da cúpula decisória é comprovado.

Nenhum militar foi procurado pelo general Heleno. Nenhum militar foi pressionado. Nenhum. E que provas traz a defesa? As que estão aqui. Que provas traz o Ministério Público? Nenhuma.

Matheus Milanez, advogado do general Augusto Heleno

O advogado do ex-ministro da Defesa disse diversas vezes que Nogueira atuou para "demover" Bolsonaro de um golpe. Andrew Farias citou depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo do processo, como do brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. "O depoimento da principal testemunha de acusação é contundente, acachapante, em falar que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção", afirmou.

A defesa do general também tentou desvinculá-lo do grupo de militar pró-golpe. Para isso, Farias citou ataques sofridos pelo ex-ministro, quando foi chamado de "melancia" por apoiadores do golpe. "Tem prova forte que o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir", disse.

A ministra Cármen Lúcia chegou a questionar o advogado sobre o que seu cliente teria atuado para demover Bolsonaro. "Por que até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada [sobre golpe]", disse a ministra. "Demover de adotar qualquer medida de exceção. Atuou ativamente", respondeu Farias.