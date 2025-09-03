Deputado TH Joias e assessor são presos por tráfico e associação ao CV

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, do MDB, e seu assessor parlamentar foram presos na manhã desta terça-feira acusados por uma série de crimes no exercício do cargo, inclusive associação à facção criminosa Comando Vermelho.
O que aconteceu
TH Joias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, área nobre do Rio. O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociar armas para o CV.
Prisão foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio. No total, o deputado é alvo de duas operações que ocorrem simultaneamente na manhã de hoje: uma delas deflagrada pela Justiça Federal e operada pela Polícia Federal; a outra é conduzida pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil fluminense.
Outras duas pessoas ligadas ao parlamentar também foram presas: O assessor parlamentar dele, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu; e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e liderança do CV nas comunidades do Rio.
MDB disse que vai expulsar TH Joias do partido. Por meio de nota, a legenda informou que, após a operação da hoje, decidiu expulsar o deputado, uma vez que, além de ser alvo das autoridades por vários crimes, o parlamentar "já não seguia a orientação partidária em seus posicionamentos e votações na Alerj, [por isso] não fará mais parte dos nossos quadros".
O UOL tenta contato com a assessoria de TH Joias e com a Alerj. O espaço segue aberto para manifestação.
Cono funcionava o esquema
Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do Comando Vermelho. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.
Além do deputado, pelo menos outras quatro pessoas também foram denunciadas pelo MPRJ. Um dos suspeitos é apontado como uma das lideranças do CV, responsável pelo controle financeiro da facção. Um terceiro denunciado atuava como tesoureiro do grupo.
O quarto denunciado era responsável por fornecer equipamentos especializados aos traficantes. Paralelamente à função que exercia dentro da facção, o suspeito também foi nomeado assessor parlamentar indicado por TH como forma de encobrir as atividades ilícitas, afirma o MPRJ.
Ainda segundo a denúncia apresentada à Justiça, a quinta acusada havia sido nomeada para um cargo comissionado na Alerj. A função dela era servir de elo entre o grupo criminoso e o Legislativo fluminense. A assessora contribuía para acobertar o papel desempenhado pelo tesoureiro, com quem é casada.
Operação da Justiça Federal
No âmbito federal, TH Joias é alvo da Operação Zargun. A Justiça Federal autorizou a PF a cumprir 18 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão contra vários alvos, entre os quais o deputado emedebista.
Justiça também autorizou o sequestro de bens que somam R$ 40 milhões. Além do TH, a PF também mira outros funcionários públicos com atuação no Rio, entre os quais um delegado da própria PF, policiais militares e ex-secretários, além de traficantes do CV.
Suspeitos vão responder por uma série de crimes. Eles são acusados por formação de facção criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
Quem é TH
TH Joias não foi eleito diretamente ao cargo de deputado estadual. Ele era segundo suplente e só assumiu em 2024 na vaga do deputado Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O cargo seria de Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar no cargo de secretário estadual de Esporte e Lazer, e TH assumiu em seu lugar.
Antes de entrar para a política, TH ficou conhecido por seu trabalho como designer de joias. Entre outros, ele já produziu peças para personalidades da música carioca como os cantores L7, Poze do Rodo e Ludmilla, além do jogadores da seleção brasileira Vini Jr e Neymar.
