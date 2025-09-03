Deputado TH Joias e assessor são presos por tráfico e associação ao CV

Outras duas pessoas ligadas ao parlamentar também foram presas: O assessor parlamentar dele, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu; e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e liderança do CV nas comunidades do Rio.

MDB disse que vai expulsar TH Joias do partido. Por meio de nota, a legenda informou que, após a operação da hoje, decidiu expulsar o deputado, uma vez que, além de ser alvo das autoridades por vários crimes, o parlamentar "já não seguia a orientação partidária em seus posicionamentos e votações na Alerj, [por isso] não fará mais parte dos nossos quadros".

O UOL tenta contato com a assessoria de TH Joias e com a Alerj. O espaço segue aberto para manifestação.

Cono funcionava o esquema

Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do Comando Vermelho. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.

Além do deputado, pelo menos outras quatro pessoas também foram denunciadas pelo MPRJ. Um dos suspeitos é apontado como uma das lideranças do CV, responsável pelo controle financeiro da facção. Um terceiro denunciado atuava como tesoureiro do grupo.