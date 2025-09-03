Ministros devem deixar o governo contrariados, e Lula espera comunicado

Aliados de Fufuca disseram que o ministro considera a saída do partido um "erro". Em nota, a assessoria do ministro negou a saída e disse que ele "cumpre rigorosamente a sua agenda institucional e segue despachando normalmente em seu gabinete, no Ministério do Esporte".

Mesmo contrariados, eles devem seguir a determinação. Apesar de não quererem rachar com Lula, a leitura de aliados é que os laços locais e nacionais partidariamente vão falar mais alto na decisão e que seriam mais fáceis do que procurar uma nova legenda e construir um novo grupo político.

Fufuca está mirando uma das duas cadeiras do Senado pelo Maranhão. O ministro contava com o apoio de Lula na eleição do ano que vem em um estado em que ele é popular. O presidente, por sua vez, quer o maior número de pessoas em seu palanque para a reeleição —mesmo que não tenha o apoio do partido como um todo, como deverá ser o caso do PP e do União.

Paraense, Sabino passa por situação semelhante. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

Líder do União Brasil na Câmara ficou preocupado com o impacto do desembarque no Maranhão. O estado é considerado um reduto lulista, e Pedro Lucas Fernandes confessou a aliados que a notícia da saída do governo já gerou cobrança de seus eleitores.

Planalto aguarda informe, mas avisa que desembarque é completo

Nenhum dos dois ainda conversou com Lula. O presidente estava voltando de São Paulo, onde foi para o velório do jornalista Mino Carta, quando o anúncio foi feito e pousou na capital federal no começo da noite.