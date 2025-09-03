Defesas não geraram evidências fortes para reduzir penas, diz cientista

O esforço de cada um agora de tentar individualizar as penas coletivamente joga todo mundo para dentro da narrativa do golpe. Isso é interessante porque vimos externamente o presidente americano Donald Trump acusar perseguição política contra Bolsonaro, mas a narrativa das defesas enfraquece essa tese. Eduardo Grin, cientista político da FGV

Grin ressalta que o julgamento não se baseia na antiga Lei de Segurança Nacional, mas sim em legislação aprovada pelo próprio Bolsonaro, o que, para ele, desmonta a ideia de perseguição política e fortalece a legitimidade do processo.

Toda a defesa apresentada até agora não consegue gerar evidências fortes, mínimas, que reduzam a provável pena por crime contra a democracia. Tudo se encaminha para que os ministros, ao perceber as contradições entre os depoimentos, vejam que é impossível pensar em uma trama golpista se individualmente ninguém participou. É uma contradição em termos.

Óbvio que todos participaram, mas a questão agora é saber como isso será tratado de maneira individualizada. Todos os advogados tentam mitigar algo que já está dado, que é a condenação desse núcleo central da trama golpista. Eduardo Grin, cientista político da FGV

O cientista político ainda lembrou da formação militar de figuras próximas a Bolsonaro, destacando o histórico de envolvimento de parte do alto comando das Forças Armadas em ações contra a ordem democrática.