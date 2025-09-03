Felipe Salto: 'Proposta do centrão para o BC é oportunista e arriscada'

Mesmo que não se defenda sua independência, o Banco Central tem autonomia para decidir sobre a taxa de juros de curto prazo e outras decisões que toma com vistas a cumprir as metas de inflação fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Felipe Salto, colunista do UOL

Salto reforça que a autonomia do BC é fundamental para decisões técnicas e que a proposta do centrão é um ataque frontal à instituição, colocando em risco sua credibilidade e a estabilidade econômica do país.

Essa questão de o centrão entrar dessa maneira nesse tema, propondo uma coisa de maneira oportunista, é bastante lamentável. É um risco. Eu vi as declarações do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e ele está corretíssimo. Isso é coisa de republiqueta, como ele disse, e eu repito.

Os atuais membros do corpo diretivo do Banco Central têm feito, a meu ver, um trabalho muito bom, como o próprio Gabriel Galípolo [presidente do BC], mas não só ele. São diretores que têm uma trajetória, reputação, conduta de excelência. Isso me parece muito mais ter outros tipos de motivações do que querer imputar a culpa a esses diretores. Felipe Salto, colunista do UOL

O colunista cobra reação mais firme do Executivo e do mercado diante da ameaça à autonomia do BC e critica a ausência de justificativas técnicas para a proposta.