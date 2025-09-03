'É fundamental' responsabilizar envolvidos na trama golpista, diz Gilmar

Gilmar afirmou que a democracia "sofreu sobressaltos e ataques sem precedente" no Brasil desde 2018. Movimentos "deixaram claro o quão frágil é o arranjo democrático", disse. Ele citou como exemplos os pedidos por intervenção militar e a disseminação de fake news contra jornalistas, juízes e autoridades.

Em relação às fake news, o ministro criticou as big techs:

A cumplicidade das plataformas digitais constitui um capítulo à parte: sob o pretexto de observância da liberdade de expressão, sua postura inerte em relação aos conteúdos veiculados pelos usuários serve aos objetivos financeiros dos seus acionistas, interessados na preservação de um modelo anódino de regulação das redes. O quadro é ainda mais grave porque boa parte das manifestações de golpismo que circulou nas redes foi impulsionada pelas próprias plataformas

Críticas a Trump

Gilmar falou que a dignidade e a independência dos brasileiros têm sofrido agressões "inconcebíveis". A fala é uma referência ao tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos EUA, a produtos brasileiros —assim como às sanções impostas a Alexandre de Moraes e outras autoridades.