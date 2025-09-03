Governador afastado, deputado preso: as 5 grandes operações da PF hoje

A Polícia Federal realizou hoje cinco grandes operações em diferentes estados que resultaram no afastamento do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), e em diversas prisões pelo país, incluindo a do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), conhecido como TH Joias.

O que aconteceu

Ações da PF buscaram desarticular organizações criminosas e esquemas de corrupção envolvendo autoridades públicas. Uma das cinco operações de hoje, a Zargun, no Rio Janeiro, mirou o braço político e financeiro do Comando Vermelho e teve entre os alvos um delegado da Polícia Federal, policiais militares, e o deputado estadual TH Joias, preso nesta manhã, além de traficantes da facção. O parlamentar do MDB é suspeito por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para o CV.

No Tocantins, 2ª fase da operação anti-corrupção Fames-19 resultou no afastamento por seis meses do governador Wanderlei Barbosa. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de R$ 97 milhões em recursos públicos destinados ao combate à pandemia de Covid-19, incluindo verbas para cestas básicas. Seu afastamento foi determinado pelo ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, e será julgado ainda hoje na Corte Especial do STJ (leia mais aqui).