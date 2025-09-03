Horário do julgamento de Bolsonaro: veja que horas começa 2º dia no STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve continuar hoje (3) no STF (Supremo Tribunal Federal). A sessão está programada para começar às 9h e será transmitida na íntegra pelo UOL (veja vídeo acima).

2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF: como e quando assistir

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.