Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista à sessão de hoje (3) no STF

O STF deve continuar nesta terça-feira (3) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sessão está marcada para às 9h e terá transmissão ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Como e quando assistir o 2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF?

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.