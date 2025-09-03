Julgamento de Bolsonaro no STF repete falhas da Lava Jato, diz advogado

Houve diversos erros nessa delação premiada. Eu tenho um problema enorme com a delação premiada. Para começar, o delator, para salvar, quer dizer aquilo que o acusador quer ouvir. Fabio Tofic Simantob, advogado criminalista

Tofic também critica a dependência da colaboração premiada como prova central e alerta para riscos de indução de depoimentos, citando exemplos de audiências conduzidas por ministros do STF.

A colaboração premiada vira o grande trunfo da acusação e, quando você descobre uma falha, parece que rui a acusação como um todo. Isso é o perigo de quem acusa depositar tanta credibilidade nesse tipo de prova.

Eu vi audiências em que o Alexandre de Moraes fazia perguntas e induzia a testemunha, o que é inadmissível, ainda mais em colaboração premiada. Fabio Tofic Simantob, advogado criminalista

O advogado ressalta que problemas como julgamentos em massa e acesso restrito à Justiça vão além da Lava Jato e persistem no sistema penal, defendendo reformas profundas no Judiciário.