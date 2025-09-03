STF parte para julgamento com jurisprudência já formada, diz professor

Havia posição minoritária do ministro Luís Roberto Barroso sobre a absorção de crimes, mas não foi acompanhada pelo plenário. Isso se reflete na maioria das decisões da Primeira Turma. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

Meyer destaca que a dimensão política do julgamento de Bolsonaro pode influenciar os ministros, mas o histórico recente aponta para manutenção da jurisprudência.

As defesas estão preocupadas em desvencilhar os autores e definir penas atenuadas. Mas acredito que o Supremo vai partir para esse julgamento entendendo que há uma jurisprudência formada a partir dos julgamentos relativos ao 8 de janeiro de 2023. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

'Bolsonaro trabalhou quatro anos atentando contra instituições', diz Meyer

Meyer também afirmou que Bolsonaro manteve, durante seu mandato, uma postura de ataque às instituições democráticas, o que teria influenciado os eventos analisados pelo STF. Para ele, a tentativa de golpe é resultado de uma sucessão de atos articulados.