Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque

Integrantes do União Brasil e do PP afirmam que Fufuca e Sabino vinham resistindo a isso. Pressionados há um tempo pelos respectivos presidentes partidários, havia uma esperança de que conseguissem levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino segue levando "vida normal". "A COP30 será um sucesso e estamos trabalhando muito para entregar uma edição histórica, com a cara da Amazônia e o coração do Brasil", publicou nesta tarde em suas redes sociais, sem comentar o assunto.

Paraense, Sabino tem muitos interesses em seguir no governo. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

O Planalto tenta tirar a questão extraordinária do encontro. Segundo interlocutores, o almoço faz parte de mais uma série de reuniões que o presidente tem feito com partidos da base, como ocorreu com PSD e Republicanos.

Diferentemente das outras reuniões, no entanto, o presidente do partido, Antônio Rueda, não participará. Desafeto de Lula, de quem o presidente chegou a falar mal durante a última reunião ministerial, o dirigente foi um dos principais entusiastas e articuladores para que a federação deixasse o governo.