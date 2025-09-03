Maierovitch: Pressa de Moraes vira arma da defesa de Bolsonaro

Estamos falando de nulidade, não estamos falando se aconteceu ou não o golpe, estamos falando de questão processual. Teve nulidade? Ora, advogado tem ampla defesa, é uma garantia, está na Constituição. Como é que se pode subtrair, tirar ou não oferecer tudo o que foi apurado. A defesa é ampla, tá na Constituição. Não pode ser cerceada. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O jurista reforçou que a defesa apontou com precisão a ausência de acesso a documentos, situação que, segundo ele, caracteriza cerceamento processual e pode gerar questionamentos futuros.

E como bem colocou o advogado, o defensor técnico, e com muita calma, com muita precisão, nós já falamos isso, com muita precisão, mostrou que não teve acesso, que a defesa foi cerceada. Então, esse cerceamento de defesa, que não tem nada a ver com mérito, é questão processual, esse cerceamento de defesa, repetindo o que já disse e o que já escrevi, ocorreu. Não há dúvida. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

'Delação só vale se houver prova', diz Maierovitch

As delações premiadas e provas testemunhais são centrais no julgamento, mas sua validade depende de confirmação por outros elementos, avaliou Wálter Maierovitch. A defesa tenta anular acordos de colaboração, enquanto a acusação aponta que os relatos de Mauro Cid e de comandantes militares respaldam a acusação de tentativa de golpe.