Maierovitch: Cármen Lúcia desrespeitou advogados com bronca fora de hora

A atuação da ministra Cármen Lúcia no primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro foi criticada pelo jurista e colunista do UOL Wálter Mairovitch no UOL News, do Canal UOL. Para ele, a ministra se dirigiu a um advogado em um momento inadequado durante a sessão, para defender o sistema de voto brasileiro.

Cármen Lúcia integra a Primeira Turma do STF, responsável pelo julgamento histórico do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.