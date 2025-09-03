'Medida precipitada', diz governador do TO sobre decisão de afastá-lo

Além dessa providência já em curso, acionarei os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo de governador do Tocantins, comprovar a legalidade dos meus atos e enfrentar essa injustiça, assegurando a estabilidade do Estado e a continuidade dos serviços à população. É importante ressaltar que o pagamento das cestas básicas, objeto da investigação, ocorreu entre 2020 e 2021, ainda na gestão anterior, quando eu exercia o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesa.

Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins

O que aconteceu

Afastamento de seis meses foi determinado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo apurou o UOL, a decisão do ministro Mauro Campbell Marques será julgada ainda hoje na Corte Especial do STJ —os 15 ministros mais antigos do tribunal irão avaliar se Barbosa segue afastado do cargo. A Corte Especial julga as ações penais contra governadores e outras autoridades.

Primeira-dama também foi afastada de cargo do governo. Karynne Sotero Campos deixará a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais por seis meses. De acordo com a PF, com o apoio de servidores públicos, empresários e deputados estaduais, ela e o marido instituíram no governo do Tocantins um amplo esquema de desvio de recursos públicos.

Investigações indicam um esquema de desvio de recursos públicos entre 2020 e 2021. Segundo a PF, os suspeitos teriam aproveitado o estado de emergência em saúde pública para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ.

Mais de 200 policiais federais cumprem 51 mandados de busca e apreensão. PF investiga uso de emendas parlamentares e vantagens recebidas por agentes públicos e políticos. O Palácio do Araguaia, sede do governo do Tocantins, e a Assembleia Legislativa são alguns dos lugares onde as buscas acontecem.