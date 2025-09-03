O que foi o caso Dreyfus, que Flávio Bolsonaro compara ao julgamento do pai

Caso dividiu a França. Em 1898, o escritor Émile Zola publicou sua famosa carta "J'accuse" (Eu acuso, em tradução livre), na qual nomeava os funcionários que haviam incriminado o militar. O artigo foi publicado na primeira página e foi a manchete do diário L'Aurore. Vários intelectuais assinaram, na ocasião, uma petição em favor da revisão do processo Dreyfus, publicada também pelo jornal, entre eles nomes como Claude Monet. As assinaturas foram recolhidas por estudantes ou jovens escritores da época, como Marcel Proust.

Mais tarde, ele foi declarado inocente. Em 1906, a Corte de Cassação o declarou inocente, o que implicou sua reincorporação imediata ao Exército. Logo depois, uma lei o nomeou chefe de esquadra. Mas isso equivalia a uma "injustiça", porque interrompia sua carreira. Dreyfus acabou por abandonar o Exército em 1907, antes de voltar a servir durante a Primeira Guerra Mundial.

Até hoje, França discute o caso. Em 2006, o então presidente Jacques Chirac reconheceu que não foi feita justiça "completamente" com o militar e, em 2021, o atual mandatário, Emmanuel Macron, pediu que este caso não fosse esquecido e defendeu nomeá-lo general a título póstumo. Neste ano, os deputados franceses aprovaram, por unanimidade, promover Alfred Dreyfus "à patente de general de brigada", um primeiro passo para completar a reabilitação do militar.

Caso virou filme. Ele é retratado no longa "O Oficial e o Espião" (2020), do diretor Roman Polanski, com Jean Dujardin no papel principal.

Caso é parecido com o de Bolsonaro?

'Comparação exagerada'. Para Juliano Callegari Melchiori, advogado criminalista e especialista em Processo Penal pela Universidade de Coimbra, a condenação de Dreyfus foi baseada em provas forjadas "num contexto marcado por forte antissemitismo e pela proteção corporativa do Exército". Segundo ele, mesmo que as autoridades soubessem o verdadeiro responsável pelo vazamento de informações, "preferiram manter a condenação por razões políticas e sociais próprias da época".