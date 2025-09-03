Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (3)? Como ver STF ao vivo

O Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar hoje (3) o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. A sessão está marcada para as 9h e poderá ser acompanhada em tempo real pelo UOL (veja vídeo acima).

Como assistir ao 2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF?

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.