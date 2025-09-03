Justiça afasta governador do Tocantins sob suspeita de desvio de emendas

Mais de 200 policiais federais cumprem 51 mandados de busca e apreensão. PF investiga uso de emendas parlamentares e vantagens recebidas por agentes públicos e políticos. O Palácio do Araguaia, sede do governo do Tocantins, é um dos lugares onde as buscas acontecem, bem como a Assembleia Legislativa.

Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.

Os valores desviados foram ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo. Além disso, houve compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos no esquema.

Outro lado: A reportagem entrou em contato a assessoria de imprensa do governo, mas não houve retorno. O governador também não se manifestou publicamente. O espaço segue aberto para manifestação.

Alvo da PF em 2024

Barbosa já havia sido alvo da PF na primeira fase da operação, em agosto de 2024. Na época, afirmou ao UOL que havia recebido a operação com "surpresa", mas também com "tranquilidade". Barbosa disse que não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia e está "confiante" de sua inocência.