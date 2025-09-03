Por que Bolsonaro está sendo julgado no STF e Lula foi na 1ª instância?

Foi a segunda mudança de posicionamento da Corte sobre o tema. Em 2018, o STF restringiu o foro privilegiado. A decisão foi tomada para baixar o volume de ações criminais após o Mensalão. Desde então, inquéritos e processos criminais envolvendo autoridades como deputados e senadores só precisavam começar e terminar no STF se tivessem relação com o exercício do mandato.

Agora, o tribunal recuou e definiu que, quando se tratar de crimes funcionais, o foro deve ser mantido. Isso vale mesmo após a saída do cargo.

O STF estabeleceu uma exceção: se a investigação ou a ação penal já foi iniciada no Tribunal, a competência do STF se perpetua para evitar que um réu renuncie ao cargo apenas para manipular a jurisdição e atrasar o processo. Marcelo Válio, mestre em direito do pela PUC/SP e doutor em filosofia do direito pela UBA (Argentina)

O caso de Bolsonaro é diferente. As investigações tratam de atos ligados diretamente ao exercício da Presidência, o que mantém a competência no STF. "No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, os supostos crimes que estão sendo apurados foram, em tese, cometidos enquanto Presidente da República e, ainda, sendo dois deles contra o Estado Democrático de Direito", ilustra a advogada criminalista Ana Krasovic, do escritório João Victor Abreu Advogado.

Julgamento no STF não é "melhor" ou "pior". Há vantagens e desvantagens na análise da Corte: entre as vantagens estão a celeridade do processo e o fato de ser analisado por ministros experientes. Entre as desvantagens, está a ausência de instância superior. "É uma instância única: inexiste possibilidade de apelar da condenação à outra autoridade, tornando o julgamento de mérito definitivo pelo próprio STF", comenta Attuch.

O foro privilegiado não é um benefício pessoal. Com o nome técnico de "foro por prerrogativa de função", ele é uma garantia para o cargo público. "O objetivo é proteger a instituição e o exercício do cargo de perseguições políticas ou pressões que poderiam ocorrer em juízos de primeira instância", conta Válio.