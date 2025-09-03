Quem é TH Joias, deputado e joalheiro de famosos preso por ligação com o CV

Entre 2017 e 2018, foi preso pela Polícia Civil do Rio e passou dez meses na cadeia. Ele foi detido por suspeita de pagar propina a agentes públicos, por venda de drogas e armas de fogo, além de suposta associação às facções criminosas em atuação no Rio, como Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Thiego se filiou ao MDB em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual. Naquele ano, ele recebeu 15.015 votos e conseguiu uma vaga como suplente.

Ele assumiu como deputado em 2024 na vaga deixada por Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O primeiro na linha para assumir o cargo era Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar como secretário estadual de Esporte e Lazer na gestão de Claudio Castro (PL).

Thiego só tomou posse na Alerj graças a um habeas corpus. Como ele é alvo de ações na Justiça estadual, foi necessária a autorização.

Na Alerj, TH preside a Comissão de Defesa Civil. Ele é o responsável por coordenar as ações de prevenção a desastres no estado.

Partido diz que vai expulsar

MDB disse que vai expulsar TH Joias do partido. A legenda informou que, após a operação da hoje, decidiu pela expulsão uma vez que, além de ser alvo das autoridades por vários crimes, o parlamentar "já não seguia a orientação partidária em seus posicionamentos e votações na Alerj, [por isso] não fará mais parte dos nossos quadros".