Servidoras pedem cassação de deputada do DF que denunciou 'teste do sofá'

Eduarda Esteves
Do UOL, em São Paulo
Pedido de afastamento de Donizet foi feito pela procuradoria da Mulher, que tem entre os membros a deputada Paula Belmonte Imagem: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Um grupo de dez servidoras e ex-servidoras do gabinete do deputado distrital Daniel Donizet (MDB), do Distrito Federal, protocolou ontem o pedido de cassação do mandato da deputada Paula Belmonte (Cidadania), após a parlamentar dizer, em entrevista à TV Globo, que havia a exigência de que funcionárias passassem pelo "teste do sofá" para permanecer no gabinete de Donizet.

O que aconteceu

Servidoras da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) denunciam que acusação é "infundada" e atinge a dignidade do grupo. Elas protocolaram uma representação contra Belmonte por quebra de decoro. O documento, ao qual o UOL teve acesso, pede a cassação do mandato da parlamentar por "procedimento incompatível com a dignidade da representação popular".

Grupo também registrou um boletim de ocorrência contra Paula Belmonte. Elas informaram que avaliam outras medidas judiciais cabíveis contra a deputada. "O ataque gratuito e irresponsável não ficará sem resposta. Nossa luta é pela verdade, pela justiça e pelo direito de trabalhar em um ambiente livre de difamação e assédio moral", diz nota de repúdio publicada ontem.

As servidoras também afirmam que as alegações são graves e mentirosas. "É ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das Mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres."

Declaração de Belmonte foi veiculada na última segunda-feira. A parlamentar comentava a decisão da mesa diretora da Câmara Legislativa de encaminhar à Corregedoria da Casa um pedido de suspensão do mandato do deputado Daniel Donizet por 30 dias. Belmonte afirmou à TV Globo que Donizet já responde a 11 pedidos de cassação, sendo dez deles relacionados a denúncias de assédio sexual e um de abuso de poder.

Eu não estou dizendo que acontecia, a gente está fazendo essa investigação, mas o que a gente via era exigência de passar pelo teste do sofá para se manter no gabinete, o que nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma.
Paula Belmonte, em entrevista à TV Globo

É estarrecedor que uma deputada que se proclama defensora dos direitos das mulheres se permita fazer ataques tão levianos e irresponsáveis contra todas as mulheres que trabalham e trabalharam no gabinete de um colega. A gravidade dessa afirmação mentirosa é ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres.
Nota de repúdio das servidoras

O UOL entrou em contato com a Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecer se a representação foi recebida e aguarda retorno.

'Minha fala nunca teve intenção de ofender servidoras', diz deputada

O deputado distrital Daniel Donizet (MDB-DF) Imagem: Carlos Gandra - 10.jan.2023/CLDF
Belmonte declarou não ter "intenção de ofender servidoras" com entrevista. A parlamentar explicou em nota ser a favor da investigação dos casos e afirmou que reproduziu literalmente uma expressão que consta na denúncia contra Donizet. "Defendo, inclusive, que ele possa se defender. E que sejam aplicadas sanções proporcionais aos fatos", afirmou.

A deputada, no entanto, ressaltou que a declaração não pode ser mais importante do que as denúncias. "São 11 processos que tramitam nesta Casa. Eles não podem ser ignorados. E eu vou continuar a ser a voz das mulheres aqui dentro. Meu compromisso continua sendo o mesmo: defender a verdade e lutar por um Distrito Federal mais justo."

O deputado afirmou que a decisão da mesa diretora é de natureza política, e não jurídica. "O parlamentar não é réu por nenhum dos argumentos mencionados e sequer possui ação judicial em seu nome relacionada a essas alegações", afirma nota enviada ao UOL.

Até o momento, Daniel Donizet não está suspenso, já que o pedido segue em tramitação e passará agora por uma análise jurídica. "Apesar disso, o parlamentar respeita a decisão do colegiado de prosseguir com pedido de suspensão de 30 dias, previsto no regimento da Casa. Mas ressalta que qualquer acusação deve ser analisada no Poder Judiciário — a única esfera competente para julgar, assegurar ampla defesa e garantir o devido processo legal."

