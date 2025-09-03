Servidoras pedem cassação de deputada do DF que denunciou 'teste do sofá'

As servidoras também afirmam que as alegações são graves e mentirosas. "É ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das Mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres."

Declaração de Belmonte foi veiculada na última segunda-feira. A parlamentar comentava a decisão da mesa diretora da Câmara Legislativa de encaminhar à Corregedoria da Casa um pedido de suspensão do mandato do deputado Daniel Donizet por 30 dias. Belmonte afirmou à TV Globo que Donizet já responde a 11 pedidos de cassação, sendo dez deles relacionados a denúncias de assédio sexual e um de abuso de poder.

Eu não estou dizendo que acontecia, a gente está fazendo essa investigação, mas o que a gente via era exigência de passar pelo teste do sofá para se manter no gabinete, o que nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma.

Paula Belmonte, em entrevista à TV Globo

É estarrecedor que uma deputada que se proclama defensora dos direitos das mulheres se permita fazer ataques tão levianos e irresponsáveis contra todas as mulheres que trabalham e trabalharam no gabinete de um colega. A gravidade dessa afirmação mentirosa é ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres.

Nota de repúdio das servidoras

O UOL entrou em contato com a Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecer se a representação foi recebida e aguarda retorno.

'Minha fala nunca teve intenção de ofender servidoras', diz deputada