Tarcísio se reúne com centrão e Motta para tentar destravar anistia

Tarcísio e o presidente da Câmara são do Republicanos. Ambos se encontram na residência oficial da Câmara dos Deputados em reunião que também terá a participação do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O contexto político indica uma união da direita. Nesta semana, a União Progressista, maior força política do Brasil e que tem Ciro como copresidente, anunciou o desembarque do governo Lula e a entrega de seus quatro ministérios.

A intenção da direita é votar a anistia num único dia. Haveria a aprovação da urgência, o que dispensaria a proposta passar por comissões. Na sequência, o projeto iria a plenário.

A oposição acredita ter mais de 300 votos —são necessários 257. Não existe data prevista para o projeto ser votado, mas o líder do PL disse não se importar se tiver de esperar pelo encerramento do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), previsto para o dia 12, no STF (Supremo Tribunal Federal).

A direita defende que o ex-presidente seja beneficiado pela anistia. A afirmação contraria o que Bolsonaro declarou em todas as entrevistas dadas. Ele sempre falou que a proposta não era em beneficio próprio.

Tarcísio foi criticado por Eduardo Bolsonaro por não trabalhar pela anistia. A reclamação apareceu em áudios revelados pelo STF. Na ocasião, também ficou claro que o filho do ex-presidente defendia desde o começo que a proposta beneficiasse seu pai.