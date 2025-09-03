TCE-SP suspende contratação de PMs para escolas cívico-militares

Na decisão, o TCE citou irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento do bônus aos policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho.

O governo Tarcísio tem 10 dias úteis para apresentar os argumentos ao Tribunal de Contas. "A Seduc deverá apresentar informações e esclarecimentos a propósito dos aspectos impugnados, bem como remeter ao TCE, documentos e cópias integrais dos instrumentos convocatórios e documentos correlatos", afirma o órgão. Procurada, a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) disse não ter sido notificada da decisão.

A determinação atende um pedido de deputados do PSOL. Na representação, o grupo argumentou que a medida configurava desvio de finalidade de recursos da educação e comprometia o orçamento da rede de ensino pública. "A decisão é fundamental não apenas para a educação, mas também para a defesa de uma administração pública responsável", afirma a deputada federal Luciene Cavalcante. O documento também foi assinado pelo deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Gianazzi.

Nessa conformidade, VOTO pela concessão de medida cautelar incidental para o fim de determinar à Secretaria de Estado da Educação que se digne, na esfera de competência própria, a suspender imediatamente o andamento dos processos seletivos instaurados para contratações de pessoal relacionadas ao Programa Escola Cívico-Militar, no estado em que se encontram, abstendo-se de publicar novos editais, efetivar novos chamamentos ou implementar atividades do Programa ainda não iniciadas, até ulterior deliberação desta E. Corte de Contas.

Renato Martins Costa, conselheiro do TCE

100 escolas

O programa das escolas cívico-militares foi anunciado por Tarcísio após a extinção do projeto nacional pelo governo Lula. Em março de 2024, o governador de São Paulo enviou um projeto de lei para a Alesp e afirmou que pretendia implementar "ao menos 100 unidades" nos próximos anos.