TCE-SP suspende contratação de PMs para escolas cívico-militares

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspendeu hoje o processo seletivo para a contratação de policiais militares do programa das escolas cívico-militares.
O que aconteceu
A suspensão, aprovada por unanimidade, é imediata e proíbe novas contratações até próxima análise do TCE. O edital já havia sido suspenso pela Justiça em julho, mas o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) conseguiu reverter a decisão e retomar o processo seletivo. Na semana passada, o estado divulgou os PMs selecionados —eles passariam a atuar nas escolas a partir de 8 de setembro.
O Tribunal de Contas analisou o "controle da legalidade administrativa, orçamentária e financeira", disse relator. O conselheiro Renato Martins Costa ponderou que não cabe ao órgão julgar a constitucionalidade da lei que instituiu o programa. "A contratação por tempo não superior a três anos, poderia, em tese, se distanciar do indispensável requisito da necessidade temporária ou, ainda, da excepcionalidade do interesse público", argumentou o relator em seu voto.
Na decisão, o TCE citou irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento do bônus aos policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho.
O governo Tarcísio tem 10 dias úteis para apresentar os argumentos ao Tribunal de Contas. "A Seduc deverá apresentar informações e esclarecimentos a propósito dos aspectos impugnados, bem como remeter ao TCE, documentos e cópias integrais dos instrumentos convocatórios e documentos correlatos", afirma o órgão. Procurada, a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) disse não ter sido notificada da decisão.
A determinação atende um pedido de deputados do PSOL. Na representação, o grupo argumentou que a medida configurava desvio de finalidade de recursos da educação e comprometia o orçamento da rede de ensino pública. "A decisão é fundamental não apenas para a educação, mas também para a defesa de uma administração pública responsável", afirma a deputada federal Luciene Cavalcante. O documento também foi assinado pelo deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Gianazzi.
Nessa conformidade, VOTO pela concessão de medida cautelar incidental para o fim de determinar à Secretaria de Estado da Educação que se digne, na esfera de competência própria, a suspender imediatamente o andamento dos processos seletivos instaurados para contratações de pessoal relacionadas ao Programa Escola Cívico-Militar, no estado em que se encontram, abstendo-se de publicar novos editais, efetivar novos chamamentos ou implementar atividades do Programa ainda não iniciadas, até ulterior deliberação desta E. Corte de Contas.
Renato Martins Costa, conselheiro do TCE
100 escolas
O programa das escolas cívico-militares foi anunciado por Tarcísio após a extinção do projeto nacional pelo governo Lula. Em março de 2024, o governador de São Paulo enviou um projeto de lei para a Alesp e afirmou que pretendia implementar "ao menos 100 unidades" nos próximos anos.
A proposta é que os PMs atuem como monitores nas escolas selecionadas. Segundo o governo, os agentes vão trabalhar desarmados na parte disciplinar e em atividades extracurriculares, enquanto a Secretaria de Educação ficaria responsável pelo currículo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.