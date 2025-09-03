'PIB deve desacelerar e corte de juros fica pra janeiro', avalia economista

Ainda tem uma resiliência muito forte de serviços, mas isso se dá principalmente por causa desse consumo das famílias que segue forte. Então a cara do PIB é mais ou menos essa, e o que ele nos diz olhando pra frente? É de que essa tendência de desaceleração deve continuar ao longo dos próximos trimestres. Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil

'Selic de 15% é extremamente restritiva'

A política de juros altos do Banco Central segue impactando a atividade econômica e deve manter o cenário restritivo até que haja sinais claros de desaceleração e controle da inflação, avalia Marinana Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil. Ela aponta que o ciclo de cortes pode começar já em janeiro, caso os dados permitam.

Uma Selic de 15% é extremamente restritiva e mesmo que ele comece a cortar ela ainda vai passar um tempo em território restritivo. Então você tem aqui um descompasso entre o tempo que o efeito para essa alta da taxa Selic chegue na atividade econômica. O Banco Central sabe disso, é exatamente esse o cenário que ele tem. O que ele não sabe é em que magnitude que essa desaceleração vai acontecer e em que momento que ela vai acontecer. Então, os sinais mais fortes de PIB, ou principalmente dessa resiliência do consumo das famílias, deixa o Banco Central um pouco mais cauteloso. Marianna Costa

O dado de ontem está mais ou menos dentro do esperado, então não muda muito essa expectativa que não é do Banco Central, mas é dos economistas do mercado, de que o Banco Central venha começar a cortar ali pelo comecinho do ano em janeiro. Marianna Costa

