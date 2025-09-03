Anistia para Bolsonaro deve ficar para depois de julgamento, diz Valdemar

Valdemar disse ter votos suficientes na Câmara para aprovar uma anistia. Ontem, os partidos União Brasil e PP declararam apoio ao projeto, na esteira do anúncio que deixarão o governo Lula. Segundo Valdemar, o PSD também deve anunciar que posição favorável ao perdão dos crimes.

Presidente do PL justificou que anistia seria necessária porque os réus não estão tendo direito à defesa no STF. "É uma injustiça o que está acontecendo", afirmou, repetindo argumento usado hoje pela defesa de Bolsonaro durante sustentação oral no STF. Apesar de falar em direito à defesa cerceado, os advogados dos réus tiveram uma hora cada, ontem e hoje, para apresentar seus argumentos à Primeira Turma do Supremo.

"O que nós esperamos é que tenha um entendimento para que esse pessoal que não teve direito à defesa possa ser anistiado", disse Valdemar. Segundo ele, Bolsonaro e os outros réus deveriam ser julgados no primeiro grau para que pudessem recorrer a outras instâncias. "Todo cidadão no mundo tem direito a ter outro julgamento", declarou.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) "tem trabalhado" pela anistia, segundo Valdemar. "O Tarcísio está ajudando dentro do partido dele, pra trazer, pra que a gente faça a anistia", disse. O governador de São Paulo está em Brasília e aguarda encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para reforçar as articulações para que o projeto seja levado à votação no Congresso.

Julgamento da trama golpista começou ontem na Primeira Turma do STF. A expectativa é de que a sentença saía até o dia 12 de setembro. Bolsonaro é réu no processo com outras sete pessoas por tentativa de golpe após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula. Entre bolsonaristas, a condenação do ex-presidente e dos demais réus é considerada certa.