Anistia para Bolsonaro deve ficar para depois de julgamento, diz Valdemar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse hoje que o partido tentará votar o PL da Anistia após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.
O que aconteceu
Valdemar afirmou que anistia para Bolsonaro viria em um segundo momento. A ideia inicial, segundo ele, é aprovar um projeto que perdoe os crimes de condenados pelos crimes do 8 de Janeiro para quem já está condenado, como a Débora do Batom, que virou símbolo dos bolsonaristas na campanha pela anistia. A afirmação de Valdemar foi feita em entrevista ao Estúdio I, da Globo News.
Anistia a Bolsonaro e demais réus seria dada após o julgamento da ação penal sobre a trama golpista no STF. "(A anistia seria) para todos que estão presos. Vamos tentar isso depois (anistia para Bolsonaro). Não podemos fazer uma anistia se Bolsonaro não foi condenado ainda", afirmou.
Valdemar disse ter votos suficientes na Câmara para aprovar uma anistia. Ontem, os partidos União Brasil e PP declararam apoio ao projeto, na esteira do anúncio que deixarão o governo Lula. Segundo Valdemar, o PSD também deve anunciar que posição favorável ao perdão dos crimes.
Presidente do PL justificou que anistia seria necessária porque os réus não estão tendo direito à defesa no STF. "É uma injustiça o que está acontecendo", afirmou, repetindo argumento usado hoje pela defesa de Bolsonaro durante sustentação oral no STF. Apesar de falar em direito à defesa cerceado, os advogados dos réus tiveram uma hora cada, ontem e hoje, para apresentar seus argumentos à Primeira Turma do Supremo.
"O que nós esperamos é que tenha um entendimento para que esse pessoal que não teve direito à defesa possa ser anistiado", disse Valdemar. Segundo ele, Bolsonaro e os outros réus deveriam ser julgados no primeiro grau para que pudessem recorrer a outras instâncias. "Todo cidadão no mundo tem direito a ter outro julgamento", declarou.
Tarcísio de Freitas (Republicanos) "tem trabalhado" pela anistia, segundo Valdemar. "O Tarcísio está ajudando dentro do partido dele, pra trazer, pra que a gente faça a anistia", disse. O governador de São Paulo está em Brasília e aguarda encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para reforçar as articulações para que o projeto seja levado à votação no Congresso.
Julgamento da trama golpista começou ontem na Primeira Turma do STF. A expectativa é de que a sentença saía até o dia 12 de setembro. Bolsonaro é réu no processo com outras sete pessoas por tentativa de golpe após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula. Entre bolsonaristas, a condenação do ex-presidente e dos demais réus é considerada certa.
