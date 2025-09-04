Líder do PL propõe anistia a Bolsonaro; advogado diz se é inconstitucional

A anistia se dá mediante uma lei aprovada pelo Poder Legislativo e se refere ao fato em si. Ela não depende de se aguardar uma decisão definitiva do Judiciário. Uma lei que eventualmente trate da anistia mencionará o fato, que já está delimitado na investigação e na denúncia. É uma lei que precisa descrever esses fatos aos quais ela se refere. Octavio Orzari, advogado criminalista

O advogado lembrou que o tema já foi alvo de debates históricos e envolve tratados internacionais. Ele ressaltou que a discussão sobre perdão a agentes do Estado é recorrente e deve ser enfrentada pelo Supremo.

Sabemos que, em 2010, o Supremo entendeu que ela abrangeu a todos, inclusive os agentes da repressão, aqueles estatais. Embora tenha havido esse entendimento, essa discussão remanesce e é atualíssima. Os crimes cometidos por alguém em cargo estatal, seja ele de que natureza for, são prescritíveis? Esse delito é passível de perdão pelo próprio Estado? Essa discussão tem foros internacionais, inclusive de tratados, e deve ser enfrentada. Octavio Orzari, advogado criminalista

Orzari destacou ainda que, embora a Constituição vede anistia para crimes como terrorismo e tortura, não há menção direta aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, previstos somente em 2021. Segundo ele, caberá ao STF decidir sobre uma eventual lei de anistia.

Pode sim haver uma interpretação no sentido de que crimes que afrontem o próprio Estado Democrático de Direito não podem ser anistiados. De todo modo, se houver uma lei que anistie eventuais agentes punidos do Estado ou fora dele, essa discussão acabará no STF. Octavio Orzari, advogado criminalista

Ao citar o indulto de Daniel Silveira, Orzari afirmou que questões extraprocessuais serão debatidas no STF e que há argumentos para considerar a anistia inconstitucional, cabendo ao Supremo analisar todo o contexto histórico e jurídico.