'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

A fala do ministro Luís Roberto Barroso sobre anistia foi um deslize que abriu espaço para interpretações perigosas, avaliou Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, Barroso deveria ter sido mais cuidadoso ao abordar o tema em meio ao julgamento de Bolsonaro, dizendo que via como um tema político para o futuro.

Roberto Barroso é um exímio usuário da língua portuguesa, ele maneja muito bem o idioma, mas ele também é um conhecedor dos métodos do bolsonarismo. Ele sabe que para o bolsonarismo, uma reticência vira um pensamento completo. Ele sabe que corre o risco de ter suas declarações utilizadas para difundir desinformação e ele foi infeliz quando se manifestou sobre esse tema. Josias de Souza