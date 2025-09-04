Braga Netto quebra dente na prisão, e Exército pede aval do STF para exames

O ex-ministro Walter Braga Netto, que começou a ser julgado no STF por tentativa de golpe de Estado nesta semana, quebrou um dente na prisão na semana passada. O Exército pediu à Corte autorização para que o general passe por exames fora do quartel da Vila Militar, no Rio, onde está detido.

O que aconteceu

Braga Netto quebrou uma coroa no dente 31, um inferior central. A informação consta no ofício do Exército enviado ao ministro do STF Alexandre de Moraes — O documento não informa como isso aconteceu.

O general passou por atendimento emergencial no quartel, mas a dentista pediu que ele faça uma radiografia da região. Além disso, os médicos solicitaram sessões de fisioterapia para o joelho de Braga Netto e outros tipos de exame, como endoscopia e colonoscopia.