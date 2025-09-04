STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha

O ministro Luís Roberto Barroso, porém, rejeitou o pedido. Barroso argumentou que a defesa de Pinheiro está contestando uma decisão da Justiça espanhola, e que o STF não tem competência para processar ou julgar o pedido.

Defesa de Pinheiro contestou a rejeição, e o plenário do STF vai analisar o caso a partir de amanhã. Os onze ministros da Corte vão votar o que fazer no caso de Pinheiro no plenário virtual entre 11h de amanhã e 23h59 do dia 19.

João Pinheiro se candidatou à prefeitura de Marília, no interior paulista, em 2024 e declarou bens no total de R$ 2,8 bilhões. O dinheiro vem principalmente de empresas no ramo de açúcar e agropecuária, segundo a declaração dele à Justiça eleitoral.

Ele ficou em quinto lugar na corrida, com 3.397 votos (3%). O vencedor foi Vinicius Camarinha (PSDB). João Pinheiro disputou a eleição pelo PRTB.

Desde antes da eleição, empresário já era alvo de acusações de estelionato, ocultação de bens e lavagem de dinheiro. Sobre a acusação que levou ao pedido de prisão na Bolívia, a defesa de Pinheiro disse que foi um "desacerto comercial", e que há uma "utilização da máquina do Judiciário da Bolívia, no intuito de cobrar a suposta dívida". O advogado de Pinheiro diz ainda que não há denúncia ou sentença contra o cliente dele, apenas o pedido de prisão cautelar.