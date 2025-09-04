CPIs começam na Câmara de São Paulo após impasses e decisões da Justiça

UOL mostrou estratégia de corretores para negociar venda de HIS. Reportagem publicada em novembro de 2024 revelou que, em alguns casos, profissionais do ramo orientavam seus clientes a registrarem a compra em nome de terceiros ou como investidores "para não dar problema no futuro" —apesar da pouca fiscalização.

Não havia "consenso" sobre CPI da HIS à época das indicações, afirmou presidente da Câmara. Em nota enviada ao UOL em junho, o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), diz ter conversado com todos os líderes sobre quais comissões eram do interesse de todos.

CPI do Jardim Pantanal também não teve parlamentares indicados. Ainda em abril, a CPI deveria ter sido estruturada, mas como não houve expediente parlamentar e Teixeira não se posicionou, a comissão não foi constituída. Para a Justiça, houve omissão por parte do presidente da Câmara.

Presidente da Câmara indicou membros para outras CPIs com impasses parecidos. No caso das comissões para investigar a "venda de íris" e os pancadões na cidade, Teixeira apontou os vereadores da oposição que integrariam os grupos, após a indicação ser negligenciada pelas legendas.

Oposição acredita que CPIs são "importantes" e podem "mexer" com a capital. Segundo o vereador Alessandro Guedes (PT), presidente da CPI do Jardim Pantanal, a comissão vai "investigar as causas e as possíveis soluções para o problema que afeta há décadas aquela região."

O UOL procurou o líder do governo na Câmara, Fábio Riva (MDB), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.