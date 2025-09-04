De olho em candidatura à Presidência, Tarcísio vira fiador da anistia

Cada vez mais dentro do personagem de candidato a presidente em 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos) passou os últimos dois dias em Brasília articulando o projeto de anistia para beneficiar, dentre outros, Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Foi a quarta semana seguida em que o governador visitou a capital federal. A frequência é vista como indicativo da disposição dele em concorrer ao Planalto. Esta última viagem é o ato mais recente de uma semana em que Tarcísio se dedicou a trabalhar pela aprovação de um projeto de anistia pela Câmara.

O tema surgiu logo no primeiro evento do governador na semana. Na segunda-feira, ele recebeu o presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), para um café da manhã. A legenda de uma postagem nas redes sociais revelou o motivo do encontro: "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio de Freitas. No cardápio do dia: anistia."