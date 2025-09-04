Ex-assessor de Moraes é denunciado pelo MP-SP por atrapalhar investigação

Depois de tomar conhecimento dos fatos, Eduardo orientou Peter e Luís Augusto (juiz e servidor do TJSP denunciados) a trocarem de smartphone, transmitindo os dados armazenados no antigo para um novo, procedimento que eliminaria as mensagens indesejadas, de modo a embaraçar as investigações, impedindo que, em caso de apreensão do novo dispositivo de armazenamento, os elementos de prova desfavoráveis fossem obtidos mediante extração realizada com técnicas de computação forense.

Trecho da denúncia do MP-SP contra Eduardo Tagliaferro

A defesa do perito diz que a denúncia é "deplorável". "Parece mais o aproveitamento de uma oportunidade para perseguir quem já está sendo perseguido e uma tentativa de asfixiar quem tem muito a dizer e esclarecer. Oportunamente, tudo será colocado às claras, e a verdade prevalecerá", diz a nota de advogados dele.

Tagliaferro deixou o cargo no gabinete de Moraes após ser preso por violência doméstica. Ele foi detido em 9 de maio de 2023 e exonerado do cargo no TSE no mesmo dia. Dias depois, seu amigo entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico do perito. Como mostrou a colunista Letícia Casado, do UOL, o boletim de ocorrência suspeita de violência doméstica contra a esposa.

Folha revelou uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela jornal, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

As denúncias de Tagliaferro no Senado

Anteontem, o ex-assessor de Moraes disse no Senado que um relatório para justificar ação da PF foi fraudado. O depoimento aconteceu em uma audiência pública que a oposição fez na Comissão de Segurança Pública do Senado no mesmo horário do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no STF.