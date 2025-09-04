Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

Deputados bolsonaristas aumentaram a pressão pela votação da proposta desde o início do julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não existe ainda definição" sobre o tema e que está conversando "com quem quer e com quem não quer" a medida.

Motta se reuniu com Tarcísio, que tem vindo a Brasília para negociar a pauta. Na segunda-feira, ele recebeu o presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), para um café da manhã. A legenda de uma postagem nas redes sociais revelou o motivo do encontro: "Café da manhã com o nosso governador Tarcísio de Freitas. No cardápio do dia: anistia".

"Esse [a anistia] é o presente que o Tarcísio quer dar para o [presidente dos EUA, Donald] Trump", cutucou Gleisi. "Ele vai colocar pressão em cima do Congresso Nacional."

Tarcísio passou a defender a anistia nos gabinetes de Brasília. Foram 48 horas de articulações feitas com discrição. O governador não divulgou com quais políticos conversaria.

Foi a quarta semana seguida em que o governador visitou a capital federal. A frequência é vista como indicativo da disposição dele em concorrer ao Planalto.