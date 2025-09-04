Josias: 'Lula faz campanha eleitoral fora de época com Vale Gás'

Há uma outra iniciativa que é um crédito para reformar moradias populares, auxílio para motoboy e motoristas de aplicativos trocarem os seus veículos, então tudo isso dá um contorno populista à campanha que o Lula já começou a fazer. Josias de Souza, colunista

Josias ressalta que Lula está transformando o Planalto em palanque e alerta para possíveis riscos jurídicos.

É preciso que o presidente tenha uma certa moderação, porque isso daqui é uma campanha, claramente uma campanha eleitoral fora de época. Josias de Souza, colunista

Daqui a pouco vão aparecer as representações junto à Justiça Eleitoral. Não costumam dar em nada. Quando dá em alguma coisa, é uma multa, que acaba estimulando o delito. Mas, claramente, o presidente está começando a transgredir a legislação eleitoral. Josias de Souza, colunista

