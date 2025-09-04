Casado: 'Tarcísio se preocupa mais com anistia do que com segurança em SP'

Já sabemos que Bolsonaro será condenado pelo Supremo. Eles [os bolsonaristas] dizem que é um processo político e não tem nada de jurídico, com esse discurso de perseguição política. É como eles classificam: 'não tem jeito; Bolsonaro será condenado e temos que pensar daqui para frente'. Letícia Casado, colunista do UOL

Segundo Letícia, a movimentação do centrão e de aliados de Bolsonaro já mira o "day after" da condenação do ex-presidente e busca, por meio da anistia, garantir influência eleitoral e o apoio direto do ex-presidente.

Essa é a visão aqui em Brasília da oposição e do centrão, desses políticos aliados de Bolsonaro. Não importa se a pena ficará um pouquinho maior ou menor, porque temos certeza de que ele será condenado à prisão.

Além do interesse na eleição presidencial do ano, os parlamentares do centrão pensam em ser reeleitos. O deputado e o senador querem Bolsonaro falando 'ó, vota nesse cara que o número dele é esse'. Se Bolsonaro estiver preso, não poderá fazer isso. Letícia Casado, colunista do UOL

