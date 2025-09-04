Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que "não existe ainda definição" sobre a votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro, mas Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, "tem interesse" na proposta.

O que aconteceu

Motta afirmou que Tarcísio tem interesse na proposta. O presidente da Câmara esteve ontem com o governador de São Paulo, os presidentes do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e do PP, senador Ciro Nogueira (PI), para tratar do tema.