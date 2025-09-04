Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje

As próximas sessões do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) estão marcadas para a próxima semana. Os ministros da Primeira Turma participarão da sessão plenária da Corte, a partir das 14h. Por isso, não haverá audiência do processo sobre a trama golpista hoje.

Quando o julgamento será retomado?

Novas sessões vão ocorrer na próxima semana. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Hoje, os ministros têm reunião plenária, às 14h. Nas pautas do dia estão cinco processos sigilosos e um que trata sobre a Lei do Planejamento Familiar, discutindo a constitucionalidade das restrições impostas para realização de esterilização voluntária, como laqueaduras e vasectomias. A ação foi ajuizada pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) em 2018.