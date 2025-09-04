Rui Falcão acusa Tarcísio de obstruir Justiça e pede retenção de passaporte

Depois, ele é governador do estado. Com que recursos ele foi a Brasília para fazer essas tratativas? Isso está fora da alçada do governador de Estado. Rui Falcão, deputado federal (PT)

O parlamentar sustenta que Tarcísio articula apoio parlamentar para aprovar anistia ampla antes mesmo do julgamento, o que, para ele, caracteriza dupla interferência nos poderes Legislativo e Judiciário.

O fato mais recente que consagra isso, e por isso eu peço a investigação de uma provável obstrução deJustiça, é ele articular junto ao Legislativo para que concedam anistia geral, inclusive ao ex-presidente, antes, inclusive, que o julgamento termine. Então, ele faz uma dupla interferência indevida no Legislativo, que é um poder diferente, e no Executivo também. E a Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz que deve haver uma harmonia entre os poderes e não interferência de um sobre o outro. Então, isso por si só já configura uma tentativa de obstrução de Justiça. Rui Falcão, deputado federal (PT)

Falcão afirma que pediu ao ministro Alexandre de Moraes investigação sobre uso de recursos públicos e reforça que a representação tem fundamento jurídico.

Apreensão de passaporte

Rui Falcão detalhou os pedidos de medidas cautelares feitos ao STF contra o governador, incluindo apreensão de passaportes e restrições para deixar o país sem autorização judicial.