Bolsonaro tentou golpe ou parou em 'atos preparatórios'? Juristas opinam

Durante o julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), uma das estratégias da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi dizer que não se pode punir "atos preparatórios". No entanto, especialistas consultados pelo UOL afirmam que as condutas atribuídas ao ex-presidente vão além da preparação e caracterizam a execução de uma tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Defesa de Bolsonaro argumenta que conversas sobre o golpe não podem ser consideradas crime. O criminalista Celso Vilardi afirmou, durante sustentação oral no STF, que eventuais reuniões para discutir o assunto seriam apenas "atos preparatórios", antes de o delito ser executado, o que não seria punível pelo Código Penal. O advogado alega ainda que não há provas que liguem o ex-presidente aos documentos encontrados durante a investigação, como o Punhal Verde e Amarelo, que seria um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Em regra, a lei não pune atos meramente preparatórios. No entanto, especialistas consultados pelo UOL afirmam que o fato de Bolsonaro ter apresentado uma proposta de golpe aos comandantes das Forças Armadas, por exemplo, seria um ato de execução do crime.