'STF pode aceitar proposta do Senado e evitar anistia ampla', diz advogado

O STF pode aceitar uma anistia restrita aos 'soldados' do 8 de janeiro como estratégia para frear o projeto de anistia ampla articulado pelo centrão e pela extrema-direita, avaliou o advogado e professor da Uerj Davi Tangerino, no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ele, essa medida serviria para preservar a responsabilização dos líderes.

A pressão política por uma anistia geral cresce, mas ministros do Supremo já sinalizaram resistência a um perdão total. A alternativa de perdoar apenas participantes de menor relevância surge como saída institucional para evitar impasse entre os poderes e manter a punição dos principais articuladores.