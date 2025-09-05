Evento de túnel mostra Alckmin como chave contra Tarcísio, diz professor

A presença de Geraldo Alckmin como representante do governo federal no leilão do túnel Santos-Guarujá evidencia a disputa de forças políticas em São Paulo, segundo análise do professor de comunicação política da FESPSP Beto Vasques no UOL News, do Canal UOL.
O evento explicitou o distanciamento entre Lula e Tarcísio e revelou articulações para as eleições de 2026, com o Centrão buscando protagonismo e o Republicanos, dividido entre apoiar Lula e lançar Tarcísio.
O Josias [de Souza] dizia que o Lula, o PT, tem querido rifar o Alckmin há muito tempo desse lugar de vice-presidente. [...] O Alckmin cresceu de tal forma, teve uma postura tão poderosa, que fica difícil, de tirá-lo desse lugar de vice, disse o Josias. Eu acho que o Alckmin foi tão longe nesse papel que, pelo contrário, ele virou um pré-candidato a governador, não para tirar ele da frente, mas porque eu acho que o Lula começa a perceber que, se o Tarcísio sai do governo para disputar a presidência, qualquer candidato que não seja o Tarcísio vai ter muita dificuldade pelo lado do centrão e do bolsonarismo em São Paulo de enfrentar um Geraldo Alckmin que cresceu muito nessa crise.
Beto Vasques, professor
Quanto à posição do Tarcísio, eu diria que se a gente olhar o Tarcísio e o Bolsonaro nesse processo todo, me parece que o centrão está tentando ser muito centrão. Então, está usando o Bolsonaro, pra deixar ele lá em casa, sem direito eleitoral, mas anistiado, como uma figura simbólica, que as pessoas vão lá, fazem romaria, beijam a mão, mas é desconsiderado, [posto] fora do jogo, não à toa os filhos estão incomodadíssimos.Beto Vasques, professor
Beto Vasques compara Tarcísio a Dilma Rousseff, destacando sua capacidade técnica, mas pouca habilidade política, e aponta que o Centrão já articula uma divisão de poder para 2026.
O Tarcísio fica de boneco de ventríloquo, coitado. Porque eu acho que ele é quase como a Dilma. Tem uma grande capacidade técnica, mas pouco jogo de cintura na política. Só que a Dilma tinha muitos princípios, nunca foi julgada, e tinha um jogo de cintura difícil por uma trajetória política. O Tarcísio parece por uma inexperiência política. Ele fica na mão desse consórcio de Ciro Nogueira, Kassab, Costa Neto, Baleia Rossi, Nunes, que parece que essa turma já está dividindo as figurinhas.
Beto Vasques, professor
O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Veja a íntegra do programa:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.