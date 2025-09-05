Evento de túnel mostra Alckmin como chave contra Tarcísio, diz professor

Quanto à posição do Tarcísio, eu diria que se a gente olhar o Tarcísio e o Bolsonaro nesse processo todo, me parece que o centrão está tentando ser muito centrão. Então, está usando o Bolsonaro, pra deixar ele lá em casa, sem direito eleitoral, mas anistiado, como uma figura simbólica, que as pessoas vão lá, fazem romaria, beijam a mão, mas é desconsiderado, [posto] fora do jogo, não à toa os filhos estão incomodadíssimos. Beto Vasques, professor

O Tarcísio fica de boneco de ventríloquo, coitado. Porque eu acho que ele é quase como a Dilma. Tem uma grande capacidade técnica, mas pouco jogo de cintura na política. Só que a Dilma tinha muitos princípios, nunca foi julgada, e tinha um jogo de cintura difícil por uma trajetória política. O Tarcísio parece por uma inexperiência política. Ele fica na mão desse consórcio de Ciro Nogueira, Kassab, Costa Neto, Baleia Rossi, Nunes, que parece que essa turma já está dividindo as figurinhas.

Beto Vasques, professor

