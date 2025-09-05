Amanda Klein: 'Tarcísio paga o preço de se alinhar a Bolsonaro'

O Senado articula um texto mais moderado, prevendo benefícios só para os chamados "peixes pequenos" do 8 de janeiro, enquanto o governo Lula tenta barrar o avanço da proposta.

Segundo um senador próximo ao Davi Alcolumbre, não dá para fazer anistia para quem financiou o golpe, não dá para fazer anistia para membro do Punhal Verde e Amarelo, para os oficiais das Forças Armadas que participaram da tentativa de golpe de forma violenta [...]. Amanda Klein

Na leitura de várias fontes do mundo político, inclusive fontes do governo Lula, o Tarcísio está disposto a pagar o preço de ter a sua imagem ligada a Bolsonaro, uma imagem mais radical. Ele segura esse desgaste inicial de apoiar a anistia, mal vista por grande parte da população, e em troca ganha apoio da família Bolsonaro. Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

