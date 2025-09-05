Carla Araújo: Sessão extra no STF reduz risco de vista de Fux no julgamento

Nessa semana, houve as manifestações dos advogados e muitos falavam que 'os ministros já estão com votos prontos'. Nas imagens [do julgamento], dá para ver os ministros anotando a sustentação desses advogados, para poder eventualmente contrapor o que foi apresentado nessa etapa do julgamento, ou também para decidir sobre a culpabilidade de cada um desses réus que estão sendo julgados. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla também destacou o clima de trabalho intenso no Supremo e a expectativa de grande público, tanto de jornalistas quanto de manifestantes, durante o julgamento.

No primeiro dia, registramos um movimento um pouco maior. Havia muitos jornalistas no Supremo no primeiro dia, mas menos no segundo.

Há uma série de variáveis sobre as reações, desde políticas e eventuais manifestações. Teremos nesse final de semana o 7/9, que tem ato convocado pelos bolsonaristas, mas também pela esquerda, além do presidente Lula no desfile oficial. Estamos em um mês importante na política brasileira. Carla Araújo, colunista do UOL

