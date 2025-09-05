Direita prefere Tarcísio para 2026, e anistia é jogo de cena, diz Dirceu

Acho que há um pouco de jogo de cena, há uma névoa, porque eles querem o Tarcísio Freitas como candidato. O mercado quer, e a União Brasil e o PP querem, o próprio PL, pelo menos uma parte.

Eu não vejo que a anistia seja um objetivo com relação a tornar elegível o Bolsonaro.

Eu não tenho segurança que eles queiram mesmo o Bolsonaro elegível. Não é isso que está acontecendo. Toda a pressão é para o Tarcísio ser candidato.

José Dirceu

Dirceu aponta que a direita enfrenta um dilema: precisa do voto bolsonarista, mas não quer Bolsonaro como candidato. Ele avalia que há pressão sobre Lula e o governo, mas que a normalidade democrática será mantida.

Esse é o dilema da direita brasileira. Eles não têm o voto sem o Bolsonaro, mas eles não querem o Bolsonaro como candidato. Por isso eu falo que é uma névoa, porque há um jogo de cena, porque, na verdade, eles sabem que não podem mudar a decisão do Supremo, que é uma decisão penal, jurídica, a partir de fatos.